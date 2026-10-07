Čerstvá zelenina, ryby, mořské plody, olivový olej a celozrnné obiloviny. Středomořská strava je dlouhodobě považována za vzor zdravého jídelníčku, prý přispívá k dlouhověkosti. Jak se v posledních letech ukazuje, stejného výsledku lze ale dosáhnout i s poněkud levnějšími a pro Středoevropana dostupnějšími potravinami, které jsou typické pro opačný kout evropského kontinentu. Stačí konzumovat takzvanou severskou stravu.
Ta je té středoevropské v mnohém podobná. Jen místo olivového se v ní používá řepkový a místo citrusových plodů místní ovoce, jako jsou brusinky a borůvky. Její základ je však stejný. Jde převážně o rostlinný přístup ke stravování, který klade důraz na kořenovou zeleninu (řepa, brambory, tuřín, pastinák a mrkev) a brukvovitou zeleninu (květák a zelí). Zahrnuje také celozrnné obiloviny (žito, ječmen a oves), tučné ryby (losos, sleď, sardinky a makrela), luštěniny (čočka, fazole a hrách), ořechy a semena. Je v ní naopak jen malé množství červeného masa, cukru a zpracovaných potravin.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.