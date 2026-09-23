Představte si, že si chcete koupit krabičku cigaret. Trafikant vás požádá o občanský průkaz a po kontrole data narození oznámí, že vám ji neprodá. Možná dodá, že nejen v tu chvíli, ale ani kdykoliv v budoucnu. Dnes v Česku absurdní situace. Od Nového roku realita ve Velké Británii, prozatím pro mladší ročníky.

V Londýně přijali zákon, který zakotvuje zákaz prodeje tabákových výrobků všem osobám narozeným po 31. prosinci 2008, a to i poté, co dosáhnou dospělosti. Přestože se vztahuje pouze na nastupující generace, vyvolává silné emoce. Jeho příznivci ho vnímají jako efektivní nástroj, jak postupně vytlačit kouření ze společnosti, odpůrci poukazují na to, že jde o nepřiměřený a diskriminační zásah do života lidí.

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