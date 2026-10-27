O pracovníky z Filipín je v Česku takový zájem, že firmy už tři měsíce po sobě vyčerpaly všechny dostupné kvóty. V červenci, srpnu i září se rozebralo všech 858 míst vyhrazených na příslušný měsíc. Uplatnění by jich ovšem našlo mnohem víc. Dnes pro ně stát povoluje 10,3 tisíce pracovních míst ročně, bez problémů by se ale uplatnilo 15 tisíc Filipínců.
Jenže když vláda oznámila, že alespoň částečně velké poptávce vyhoví a kvóty na příchod nejen Filipínců, ale také Indů a Kazachů od příštího roku zvýší, reakce veřejnosti zdaleka nebyly jen vstřícné. Není to překvapení: podle letošního průzkumu agentury STEM považují téměř dvě třetiny Čechů počet zahraničních pracovníků za příliš vysoký.
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