O pracovníky z Filipín je v Česku takový zájem, že firmy už tři měsíce po sobě vyčerpaly všechny dostupné kvóty. V červenci, srpnu i září se rozebralo všech 858 míst vyhrazených na příslušný měsíc. Uplatnění by jich ovšem našlo mnohem víc. Dnes pro ně stát povoluje 10,3 tisíce pracovních míst ročně, bez problémů by se ale uplatnilo 15 tisíc Filipínců.

Jenže když vláda oznámila, že alespoň částečně velké poptávce vyhoví a kvóty na příchod nejen Filipínců, ale také Indů a Kazachů od příštího roku zvýší, reakce veřejnosti zdaleka nebyly jen vstřícné. Není to překvapení: podle letošního průzkumu agentury STEM považují téměř dvě třetiny Čechů počet zahraničních pracovníků za příliš vysoký.

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 90 % článku.

Předplatit za 39 Kč měsíčně
První 2 měsíce, pak 149 Kč měsíčně

S předplatným získáte

  • Web Ekonom.cz bez reklam
  • Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
  • Možnost ukládat si články na později
Nebo
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://ekonom.cz/c1-67951390-cesi-nejsou-k-mani-privezte-filipince-jak-priliv-zahranicnich-pracovniku-ovlivnuje-mzdy-cechu-inovace-nebo-dostupnost-bydleni  