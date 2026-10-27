Evropské automobilky řeší sice stagnaci nebo rovnou pokles, některým středoevropským průmyslovým firmám však rychlým tempem přibývají objednávky. Německé koncerny navíc pod tlakem konkurence z Číny začínají měnit přístup ke svým dodavatelům a českým firmám tím otevírají příležitost, jakou nezažily po celou generaci. Díky tomu mají šanci dostat se k vývoji výrobků a technologií, kam dříve neměly takový přístup. Podle investora Krisztiána Orbána však tuto šanci dokáže využít jen zlomek z nich.
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