Češi si rádi stěžují. Na vládu, na poplatky, na to, že je draho nebo že jinde je líp. Minimálně v oblasti investic to však neplatí. Česko je totiž ráj pro každého, kdo chce zhodnotit své peníze. Zdanění kapitálových investic je nízké až nulové, relativně nízká je i daň z dividend a majetkové daně. Dědictví, které je často významným zdrojem majetku, je od daní osvobozeno zcela.
Čas pracuje pro vás
Jednou z hlavních výhod českého daňového systému je osvobození zisků z prodeje akcií a ETF po třech letech držení. Kdo cenné papíry prodá dříve a nesplní jinou podmínku pro osvobození, daní zisk standardní sazbou 15 procent, případně 23 procent u části celkového základu daně přesahující zákonný limit.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.