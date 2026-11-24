Nestačí převléct do nového kabátku to, co jsme z evropských dotací financovali doteď. Budeme muset opravdu radikálně změnit přístup,“ říká náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Olga Nebeská. Vidí v tom ale i příležitost. Od šití projektů na míru dotačním výzvám se Česko musí posunout k investicím, které dávají smysl i bez případné evropské podpory.
Od vstupu do Evropské unie získalo Česko z politiky soudržnosti přes 70 miliard eur. Co tyto peníze pomohly změnit?
Opravdu hodně. Stačí se rozhlédnout kolem sebe. Za těch dvacet let se podařilo podpořit obrovské množství projektů, více než 170 tisíc. A stejně jako většina dalších členských států jsme se zpočátku soustředili hlavně na dobudování základní infrastruktury, takže jsme stavěli silnice, vodovody, čističky odpadních vod a podobně. Tohle už dnes máme z velké části za sebou a v tomhle ohledu se nám podařilo evropské peníze zhodnotit poměrně dobře. Mnoho věcí, které teď používáme, by bez evropské podpory nevzniklo nebo by vzniklo mnohem později. Například Czech Pointy, které už bereme jako samozřejmost. Jen si těch dobrých věcí většinou moc nevšímáme.
Zmínila jste velké množství projektů, které v minulých letech získaly podporu z evropských fondů. Někdy se mluví o takzvaném cukrování, tedy snaze rozdělit peníze mezi co nejvíc žadatelů a každému dát aspoň trochu. Jaké to má v praxi důsledky?
Plošná podpora je líbivá, to je pravda. Evropské fondy tak může využívat hodně lidí. Jednodušší je to i pro ty, kdo peníze rozdělují, protože nemusejí tolik vybírat nejpalčivější problémy daného území nebo projekty s největší přidanou hodnotou. Jenže do budoucna musíme tento přístup opustit. Peněz bude méně, o to víc je musíme zacílit do projektů, které přinesou největší kvalitativní změnu. Zároveň se budeme dívat i na to, jak které území potřebuje v daném čase investovat peníze do určitých oblastí, protože tu máme různé kraje s různou výchozí situací. Chceme nové dotační období nastavit tak, aby podpora z fondů EU měla v každém regionu co největší efekt.
Z toho vyplývá, že podporu nezíská spousta žadatelů, kteří na ni byli v minulosti zvyklí. Jak jim to vysvětlíte?
Nečekám, že nám teď všichni žadatelé řeknou, že jsou spokojení. Musíme jim to vysvětlovat v celkovém kontextu Evropy, která se mění. Jen za posledních šest let jsme zažili pandemii, válečný konflikt, energetickou krizi… Je logické, že i rozdělování finančních prostředků musí reagovat na nové výzvy, kterým Evropa čelí. Je to ale přirozený vývoj a my nemůžeme zatvrzele setrvávat v systému, na který jsme byli zvyklí. Musíme se začít dívat na evropské dotace novou optikou. Například si uvědomit, že jsme se za uplynulá dvě desetiletí posunuli na úroveň vyspělejších evropských regionů. To je přece dobrá zpráva, jen to má své důsledky. Už nemůžeme čerpat dotace na základní infrastrukturu, na to máme využívat především národní zdroje. Peníze z evropských fondů by teď měly mířit do projektů s potenciálem rozpohybovat ekonomiku, zapojit soukromý kapitál a zvýšit konkurenceschopnost země.
Mnoho věcí, které teď používáme, by bez evropské podpory nevzniklo nebo by vzniklo mnohem později.
Jaké hlavní změny přijdou po roce 2027 z pohledu evropské dotační politiky?
Tou úplně největší změnou je spojení všech dosavadních zdrojů, kterým jsme říkali evropské fondy, do jednoho balíku. Dosud jsme vnímali kohezní politiku a společnou zemědělskou politiku samostatně, jednalo se o oddělené finanční zdroje, které byly i samostatně spravovány. Byly to zároveň největší rozpočtové položky evropského rozpočtu, každá z nich tvořila kolem 35 procent unijního rozpočtu. Teď se tyto položky mají spojit do jedné obálky a výrazně snížit. Bude záležet na rozhodnutí členských států, jakým způsobem tu kterou oblast podpoří, kolik peněz ze společného balíku dají do zemědělství a kolik na tu kohezní část, například do dopravy, do regionů nebo energetiky. V řadě členských států to nebude jednoduchá debata a u nás určitě taky ne.
Kdy budeme vědět, kolik peněz Česko dostane?
To zatím nevíme. Víceletý evropský rozpočet měl být schválený do konce tohoto roku, ale některé starší členské státy, které jsou řekněme čistými plátci, teď tlačí na to, aby ho Evropská komise významně snížila. Jednání se tak pravděpodobně prodlouží až za horizont tohoto roku. Pokud by trvala výrazně déle, začne to být problém, protože v řadě členských zemí jsou příští rok volby, což snižuje kompetence daných vlád rozhodovat o takto zásadních věcech. A teprve až budeme znát rozpočet, můžeme schvalovat podmínky, za jakých členské státy budou dotace čerpat. Jedno na druhé navazuje.
Olga Nebeská
Právnička a expertka na evropské fondy s více než dvacetiletou zkušeností ve státní správě. Zastávala vedoucí pozice na několika ministerstvech a působila také v akademické sféře. Její profesní dráha je od roku 2009 úzce spjata s ministerstvem pro místní rozvoj, kde zastávala vrcholové manažerské funkce v oblasti koordinace fondů EU. V letech 2014–2019 působila a od roku 2026 opět působí jako náměstkyně ministryně.
Co přinesou plánované změny podnikatelům? Budou mít od roku 2028 nové příležitosti, jak evropské peníze využívat?
Pro podnikatele vidím dvě cesty. Tou první je větší důraz na finanční nástroje. Ty se zdůrazňovaly už v posledních programových obdobích a budou se zdůrazňovat dál. Jde o zvýhodněné úvěry, záruky nebo kapitálové vstupy, které mohou být z evropských peněz podpořeny. Tou druhou je, že Evropa směřuje k většímu podílu takzvaných přímo řízených nástrojů, což jsou programy postavené na principu celoevropské soutěže. Nově bude hodně programů začleněno pod jeden Evropský fond pro konkurenceschopnost. Tam už členské státy nemají své nárokové obálky, ale jednotlivé subjekty – kromě firem třeba i univerzity nebo veřejné instituce – soutěží mezi sebou přímo. Staví se tam hodně na principu partnerství, subjekty musejí budovat konsorcia se zahraničními partnery. Nezastírám, že je to složitý proces, ale na druhou stranu jsou tam zase velmi zajímavé finanční prostředky. Tohle může být i pro část našich žadatelů cesta, jak evropské peníze využívat novým způsobem.
V novém období se má také změnit způsob vyplácení dotací. Peníze už nebudou přicházet za doložené faktury, ale za splněné výsledky. Co to bude obnášet v praxi?
Tohle nové zaměření je obrovská systémová změna, která se promítne úplně do všeho. Byli jsme hodně zvyklí na to, že u schváleného projektu se proplácely faktury, a pak se na závěr zkontrolovalo, že tyto faktury odpovídají tomu, k čemu se žadatel na začátku zavázal. Tím nechci říct, že by přestalo záležet na tom, jak se projekty realizují. Jen už to nebude to hlavní. Teď to bude fungovat jinak. Česká republika dopředu stanoví, čeho bude chtít dosáhnout a jakou změnu to přinese. Na tom se musí s Evropskou komisí shodnout. Nastaví si cíle a milníky a teprve po splnění těchto milníků přijdou Česku platby za uskutečněné projekty. To znamená, že nebudeme dopředu pracovat s nějakými penězi, které bychom dostali do šuplíku a pak si je rozdělovali, ale pojedeme „za své“, a teprve když prokážeme, že jsme splnili náš závazek, tak se nám peníze proplatí. Nebo taky neproplatí, když výsledku nedosáhneme.
Peněz bude méně, o to víc je musíme zacílit do projektů, které přinesou největší kvalitativní změnu.
Co se změní na mechanismech kontroly efektivního využití evropské podpory?
To zatím přesně říct neumíme. Máme jen zkušenost s dosavadními audity, které probíhaly v kohezní politice. Ve zprávách zveřejňovaných Evropským účetním dvorem se objevují určité prvky, které náročnost kontrol snižují. Uvidíme, jakým způsobem se tyto změny promítnou i do nového nastavení. Pro příjemce dotací bude každopádně dál platit režim rozpočtových pravidel a pro kontrolní subjekty kontrolní řád. Na národní úrovni budeme pořád postupovat v mezích zákonů o veřejnosprávní kontrole a zadávání veřejných zakázek. Pokud by mělo dojít k nějakému zjednodušení, moc bych si přála, aby se do budoucna přestaly kontroly kumulovat na jednom místě a v jednom čase. Po tom dlouhodobě voláme, aby příjemci netrpěli nadměrnou zátěží.
Jak by se příjemci dotací měli už teď na plánované změny připravovat?
Hlavně nečekat, až bude všechno namalované a schválené. V současné době diskutujeme s územními partnery, jak vše správně nastavit, aby podpora byla cílená na projekty, které budou pro ně dlouhodobě nejpotřebnější. Jedno řešení totiž není tím nejlepším pro všechny. Vidím, že obce i kraje nad tím už hodně přemýšlejí a dávají dohromady své priority. Mluvíme i s dalšími partnery, kteří do toho vstupují, ať už jde o veřejný sektor, občanskou společnost nebo neziskové organizace. Podnikatelské prostředí zase komunikuje s ministerstvem průmyslu a obchodu. Celkově vidím, že to všichni sledují, ale neznají zatím konkrétní podmínky, takže se musejí připravovat na pravděpodobný scénář i na jeho možné změny.
Klíčové je, s čím žadatel do celého procesu vstupuje. Pokud chce realizovat projekt, do kterého by šel i bez veřejného financování, může na něm pracovat a evropské peníze brát jako bonus. Pokud je ale projekt vázaný čistě na evropské peníze, nedává smysl investovat do projektové přípravy naslepo. Měli bychom si položit jednoduchou otázku: Co nám skutečně plánované změny přinesou a proč jsou pro nás důležité? A to nezávisle na tom, zda zapadají do té či oné dotační výzvy.
Ministerstvo pro místní rozvoj teď připravuje jeden Národní a regionální partnerský plán, který nahradí současné operační programy. Musí také stanovit prioritní oblasti pro nové dotační období, protože požadavků ze strany krajů a resortů je mnohem víc, než na kolik budou evropské peníze stačit. Podle jakých kritérií budete prioritní oblasti vybírat?
Vláda na konci srpna projednala materiál, který vznikl ve spolupráci se všemi resorty, veřejnou správou, oborovými svazy a celou škálou dalších partnerů. Ten stanovuje 17 tematických oblastí rozpracovaných do dílčích opatření a to jsou pro nás východiska k definování priorit pro nové programové období. Nebudu zastírat, že to bude bolet. Požadavků, které si účastníci nadefinovali, je mnohem víc než předpokládaných finančních prostředků. Převyšují národní obálku asi o 70 procent, takže se budou muset radikálně seškrtat.
Kritéria pro tento výběr jsou kombinovaná. Budeme se dívat na potřebnost, vazbu na klíčové reformy, absorpční kapacitu a také na možnost využívat finanční nástroje. A musíme si uvědomit jednu zásadní věc: evropské dotace nejsou nárokové a že podporu nedostane automaticky každý, kdo ji získal někdy v minulosti. Největší změnou nakonec nebude nové nařízení, ale naše vlastní uvažování. Když dokážeme změnit myšlení a pochopíme, k čemu evropské peníze slouží, můžeme všechny tyto změny dobře využít a proměnit je v nové příležitosti.
Rozhovor vznikl ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj.
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