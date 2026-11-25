Místní poplatky, parkování, školní stravné nebo vstupenky. Města a obce zpracovávají tisíce plateb, které musí správně identifikovat, přiřadit k jednotlivým agendám a zaúčtovat. Chytrá platební brána České spořitelny celý proces automatizuje. Nejenže platby přijímá, ale také je rozděluje mezi příslušné bankovní účty a usnadňuje následné účetní zpracování.
Přestože stát v letech 2020 až 2024 vynaložil na digitalizaci více než 50 miliard korun, koncem ledna 2025 bylo plně online dostupných jen necelých 18 procent veřejných služeb. Digitalizace veřejné správy tak stále naráží na řadu praktických překážek. Jednou z nich je i administrativně náročné zpracování plateb od občanů.
Typický běžný postup je poměrně komplikovaný. Občan dostane informaci o poplatku, zaplatí například bankovním převodem nebo na pokladně a obec následně musí platbu identifikovat. Úředník pak kontroluje variabilní symbol, dohledává plátce a platbu ručně nebo podle dávky eviduje v příslušném systému. Pokud některý údaj chybí nebo nesouhlasí, přibývá další administrativa.
Řešením je jednotná platební brána propojená s evidenčním systémem konkrétní obce. Občan obdrží personalizovanou výzvu k platbě s odkazem nebo QR kódem, zvolí si způsob úhrady a systém předá informaci o transakci do navazujících aplikací. Platba se následně spáruje s příslušnou povinností a aktualizuje evidenci. Úředník tak nemusí každou transakci zpracovávat jednotlivě.
Jedno řešení pro různé obecní agendy
Právě na tomto principu funguje Chytrá platební brána České spořitelny, kterou banka vyvinula ve spolupráci s platební společností Global Payments a brněnskou fintechovou společností Pays.cz.
„Chytrá brána České spořitelny není jen o digitalizaci placení. Jde o digitalizaci celého procesu od výzvy k úhradě až po zaúčtování peněz u správného příjemce,“ říká Petr Chlupáč, ředitel útvaru Digitalizace státu v České spořitelně.
Řešení se prostřednictvím krajských platebních portálů využívá ve stovkách obcí a řadě větších měst ve Středočeském, Plzeňském, Ústeckém, Libereckém a Pardubickém kraji i v Kraji Vysočina. Samosprávy jej nasazují především pro výběr místních poplatků, ale také pro platby ve školách, kulturních a sportovních zařízeních nebo za parkování.
Výhodou je, že obec nemusí pro každou agendu provozovat samostatnou platební bránu. Stejným kanálem mohou procházet platby z webových stránek, parkovacích systémů, rezervačních aplikací nebo portálu občana. Možnosti využití jsou široké. Obce mohou prostřednictvím brány vybírat například poplatky za odpad, psy, ubytovací kapacitu, užívání veřejného prostranství nebo vjezd do vybraných míst.
Systém lze využít také pro úhradu nájemného z obecních bytů, správních poplatků, vodného a stočného či hřbitovních služeb. Ve školství usnadňuje placení stravného, školného, školkovného a poplatků za zájmové kroužky. Občan tak může zaplatit prakticky odkudkoli. Třeba přes webové stránky obce, portál občana, při rezervaci sportoviště nebo nákupu vstupenky na kulturní akci.
Stejně tak může uhradit parkovné online nebo využít QR kód na klasické papírové výzvě, kterou dostane od úřadu. Obec si přitom sama určuje, které možnosti svým občanům nabídne.
Peníze se automaticky rozdělí
Klíčovou vlastností, kterou Chytrá platební brána municipalitám přináší, je automatické rozúčtování přijatých finančních prostředků. Systém dokáže automaticky rozdělit přijaté peníze mezi prakticky neomezený počet bankovních účtů. Obec si přitom předem nastaví, kam mají jednotlivé platby směřovat, tedy například podle toho, zda jde o poplatek za odpad, nebo pronájem obecního majetku.
Obec tak může mít například samostatné účty pro poplatky za odpad, pronájmy pozemků nebo rezidentní parkování, aniž by musela každou agendu řešit prostřednictvím jiného platebního systému. Výhodou je také nezávislost na bance, u které má obec účty vedeny. Využít lze účty u kterékoliv banky v Česku.
Samospráva tak získává jednotný přehled o příchozích platbách a zároveň omezuje náklady spojené s provozem několika různých platebních řešení. Administrativa navíc nekončí přijetím platby. Obec má v systému k dispozici přehled všech transakcí, může je filtrovat, vytvářet reporty nebo si nechat posílat e‑mailová upozornění. Data lze také exportovat přímo do účetního systému, takže se zjednodušuje i následné zpracování plateb.
Krajské portály ukazují řešení v praxi
Jedním z průkopníků tohoto přístupu je Středočeský kraj, který jako první v Česku zavedl vlastní platební portál. Ten provozuje Regionální dotační kancelář a patří k nejrozsáhlejším krajským řešením svého druhu v tuzemsku.
Řešení Středočeského kraje mohou využívat i ostatní regiony. Kraj zpřístupnil zdrojový kód platebního portálu jako open source, aby jej mohly využít další kraje a přizpůsobit vlastním potřebám. Kód je zveřejněn na portálu code.gov.cz a jeho správu zajišťují Otevřená města. Kraj navíc nesdílel jen samotnou technologii, ale také své zkušenosti. V letech 2023 a 2024 pomáhal provozovatel jeho portálu ostatním krajům se zaváděním a spouštěním vlastních platebních řešení.
Jak konkrétně může systém fungovat v každodenním provozu, ukazuje například Ústecký kraj. Platby kartou tam nejprve přicházejí na sběrný účet platebního portálu, který slouží výhradně k jeho provozu. Banka následně převádí prostředky na účty jednotlivých partnerů již následující pracovní den.
Pro účetní obcí je podstatné především to, že peníze dorazí rychle a již rozdělené podle příslušných příjemců. Odpadá tak nutnost ručně dohledávat jednotlivé transakce a ty následně přiřazovat odpovídajícím agendám.
Základní služby portálu jsou pro zapojené partnery i plátce zdarma. Jejich financování zajišťuje převážně rozpočet kraje, který zároveň hradí transakční poplatky platební brány. Případné sdílení těchto nákladů má být stanoveno později.
Provozovatel portálu přitom nepřebírá odpovědnost za samotný vztah mezi partnerem a plátcem. Za správnost platebního procesu, například při úhradě pokut, odpovídá příslušný partner, tedy obec či krajský úřad. U plateb, které podléhají daňovému řádu, tedy zákonným pravidlům pro výběr a správu daní, a některých místních poplatků nelze prostřednictvím portálu zajistit vrácení peněz. Kraj navíc neodpovídá za dodržení lhůt pro připsání platby, které stanovují obecní vyhlášky nebo individuální rozhodnutí.
Dvě varianty podle potřeb samosprávy
Česká spořitelna nabízí dvě varianty platebního řešení. Zjednodušená platební brána je určena především menším obcím, pro které by samostatné zavádění pokročilých platebních metod, jako jsou platební karty, Apple Pay nebo Google Pay, představovalo příliš vysoké finanční náklady a technickou zátěž. Obce v tomto případě platí pevnou cenu za každou transakci bez ohledu na její objem.
Chytrá platební brána s automatickým rozúčtováním má sloužit především městům a obcím, které potřebují zpracovávat větší množství plateb nebo chtějí sjednotit několik dosavadních platebních bran do jednoho centrálního řešení. Její přínos spočívá především v propojení jednotlivých platebních kanálů, automatickém rozdělování prostředků a jednodušším účetním zpracování.
Samosprávy tak mohou digitalizovat nejen samotné placení, ale i administrativu, která s ním souvisí. Místo několika oddělených systémů získávají jeden nástroj, který propojuje různé obecní agendy a zjednodušuje práci úředníkům i účetním.
Text vznikl ve spolupráci s Českou spořitelnou.
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