Banky sice v poslední době lákají na vyšší úroky na spořicích účtech, jenže ty na reálné bohatnutí nestačí – po započtení inflace a daní často jen přešlapujete na místě. Skutečný růst majetku leží ve světě investic. Rozmístit milion korun tak, aby bezpečně vydělával a zároveň vás nepřipravil o spánek při tržních výkyvech, však může být náročné. S pomocí odborníků na investice jsme proto sestavili tři modelové scénáře, které vám mohou pomoci investiční alchymii lépe rozluštit.
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