Maloobchodní řetězec Lidl zavádí ve svých prodejnách nové platební řešení Cvak, které v Česku konkuruje platebním kartám Visa a Mastercard. Po supermarketu Albert, který tuto alternativu spustil vloni v červnu, jde o druhého velkého hráče na maloobchodním trhu. Oba tímto krokem reagují mimo jiné na vysoké náklady spojené s tradičními kartovými schématy, které ročně mohou na poplatcích dosáhnout vyšších stovek milionů korun.
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