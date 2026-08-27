1. Shein jde nakonec na burzu v Hongkongu
Gigant rychlé módy Shein 1. září debutuje na hongkongské burze a míří na hodnotu téměř 27 miliard dolarů (více než 570 miliard korun). Dlouho očekávaný krok přichází po neúspěšných pokusech o kotaci na burze v USA a Londýně kvůli regulačním podmínkám.
Firma se sídlem v Singapuru byla založena v Číně v roce 2008 a má zákazníky ve více než 150 zemích. V Číně provozuje rozsáhlou síť továren. Od roku 2022 se potýká se slabším růstem tržeb a rostoucími náklady.
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