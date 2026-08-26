Před více než šedesáti lety se hrstce tří‑ a čtyřletých černošských dětí nedaleko Detroitu změnil život. Tyto děti, pocházející ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí, byly zařazeny do předškolního programu vzdělávání. Kontrolní skupina dětí z toho samého prostředí takovou výhodu neměla. Cílem bylo zjistit, zda se chození do školky pozitivně projeví na kognitivních schopnostech dětí.
Jak se ukázalo, na další osudy dětí měl pobyt ve školce skoro zázračný vliv. Mnohem častěji než děti v kontrolní skupině dokončovaly střední školu, vydělávaly pak více peněz, páchaly méně trestných činů, více z nich vlastnilo automobil či nemovitost. Ekonom a laureát Nobelovy ceny John Heckman, který se projektu účastnil, tvrdí, že to jsou právě učitelé v mateřských školách, kdo se na životech dětí podepíše větší měrou než kantoři na středních či vysokých školách. Tomuhle fenoménu se říká Heckmanova křivka. Říká, že každá utracená koruna nebo hodina strávená s dětmi má největší užitek u předškolních dětí, s rostoucím věkem dítěte pak užitek klesá. Poučení pro Česko je jasné. Více dětí ze znevýhodněného prostředí do školek! Vyplatí se to jim i celé společnosti.
Přeji pěkné čtení.
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