Americký fotbal může být v Evropě mnohem větším byznysem, než jak by napovídal pohled na tribuny českých stadionů. Zámořská NFL rozšiřuje počet evropských destinací, její zápasy přitahují desítky tisíc fanoušků a od olympiády v Los Angeles v roce 2028 dostane tento sport další globální výkladní skříň. Jenže mezi americkou profesionální ligou a pražským stadionem na Žižkově je zatím obrovská mezera. Tuzemský šampion Prague Lions má v průměru kolem 1100 diváků na zápas a ročně prodělává více než milion eur. Právě na této mezeře stojí příběh nové evropské soutěže EFA, za jejímž vznikem stojí i majitel a šéf Prague Lions Mason Parker. Jeho ambice je výrazně větší: do tří sezon chce z Lions, který je nejstarším českým klubem amerického fotbalu, udělat tým schopný bojovat o titul a novou soutěž postupně rozšířit až k dvanácti či šestnácti týmům. Podmínkou ale je, aby tentokrát ekonomika fungovala dřív než marketingová vize. A první úkol je velmi konkrétní: dostat na stadion několikanásobně více lidí. Parker v rozhovoru popisuje, co všechno je k tomu třeba a jak oblibu amerického sportu v Česku zvýšit.

Když jste před třemi lety vstupoval do Prague Lions, mluvil jste o tom, že se americký fotbal v Evropě podceňuje. Posunulo se to?

Určitě, americký fotbal v Evropě dál roste. Profesionální liga NFL rozšiřuje svou mezinárodní sérii, zápasy pořádá v Londýně, Mnichově, Frankfurtu, Dublinu a letos v říjnu nově i v Paříži. Velká část již odehraných zápasů byla vyprodaná, třeba loni v Dublinu sledovalo zápas více než 70 tisíc diváků. Další impuls přijde s olympiádou v roce 2028 v Los Angeles, kde se poprvé představí flag football, tedy bezkontaktní varianta amerického fotbalu. Země kvůli tomu nabírají trenéry, budují programy a investují do sportu peníze. Pro hráče může být flag football také vstupní branou ke klasickému kontaktnímu americkému fotbalu. Vidíme to u Prague Lions. Dva naši bývalí hráči se dostali do univerzitních programů NCAA. Arthur Kingdom hraje na Floridě první divizi a náš odchovanec Matyáš Bílý nastupuje za Minot State University v Severní Dakotě. I to nám pomáhá zvyšovat viditelnost klubu.

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 90 % článku.

Předplatit za 39 Kč měsíčně
První 2 měsíce, pak 149 Kč měsíčně

S předplatným získáte

  • Web Ekonom.cz bez reklam
  • Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
  • Možnost ukládat si články na později
Nebo
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://ekonom.cz/c1-67931110-na-tribuny-pritahneme-tisice-lidi-veri-majitel-nejstarsiho-ceskeho-klubu-americkeho-fotbalu-prague-lions-zatim-ale-prodelava-milion-eur-rocne  