Americký fotbal může být v Evropě mnohem větším byznysem, než jak by napovídal pohled na tribuny českých stadionů. Zámořská NFL rozšiřuje počet evropských destinací, její zápasy přitahují desítky tisíc fanoušků a od olympiády v Los Angeles v roce 2028 dostane tento sport další globální výkladní skříň. Jenže mezi americkou profesionální ligou a pražským stadionem na Žižkově je zatím obrovská mezera. Tuzemský šampion Prague Lions má v průměru kolem 1100 diváků na zápas a ročně prodělává více než milion eur. Právě na této mezeře stojí příběh nové evropské soutěže EFA, za jejímž vznikem stojí i majitel a šéf Prague Lions Mason Parker. Jeho ambice je výrazně větší: do tří sezon chce z Lions, který je nejstarším českým klubem amerického fotbalu, udělat tým schopný bojovat o titul a novou soutěž postupně rozšířit až k dvanácti či šestnácti týmům. Podmínkou ale je, aby tentokrát ekonomika fungovala dřív než marketingová vize. A první úkol je velmi konkrétní: dostat na stadion několikanásobně více lidí. Parker v rozhovoru popisuje, co všechno je k tomu třeba a jak oblibu amerického sportu v Česku zvýšit.
Když jste před třemi lety vstupoval do Prague Lions, mluvil jste o tom, že se americký fotbal v Evropě podceňuje. Posunulo se to?
Určitě, americký fotbal v Evropě dál roste. Profesionální liga NFL rozšiřuje svou mezinárodní sérii, zápasy pořádá v Londýně, Mnichově, Frankfurtu, Dublinu a letos v říjnu nově i v Paříži. Velká část již odehraných zápasů byla vyprodaná, třeba loni v Dublinu sledovalo zápas více než 70 tisíc diváků. Další impuls přijde s olympiádou v roce 2028 v Los Angeles, kde se poprvé představí flag football, tedy bezkontaktní varianta amerického fotbalu. Země kvůli tomu nabírají trenéry, budují programy a investují do sportu peníze. Pro hráče může být flag football také vstupní branou ke klasickému kontaktnímu americkému fotbalu. Vidíme to u Prague Lions. Dva naši bývalí hráči se dostali do univerzitních programů NCAA. Arthur Kingdom hraje na Floridě první divizi a náš odchovanec Matyáš Bílý nastupuje za Minot State University v Severní Dakotě. I to nám pomáhá zvyšovat viditelnost klubu.
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