Obsluha státního dluhu je nejdražší za několik let
Výnos desetiletých amerických dluhopisů se koncem září dostal na 5,24 procenta, nejvýše od roku 2007. Podobný tlak je vidět i v Česku, kde se výnos desetiletého státního dluhopisu pohybuje kolem 5,4 procenta. Český stát si tak na deset let půjčuje za mírně vyšší úrok než Spojené státy. Výnosy tlačí vzhůru především obavy z inflace, drahá ropa kvůli válce na Blízkém východě, rostoucí vládní dluhy a očekávání, že centrální banky budou muset držet sazby výše, než se ještě nedávno počítalo.
Vyšší výnosy prodražují financování států i firem, zvyšují náklady hypoték a tlačí dolů valuace akcií, zejména technologických firem, jejichž ceny stojí na očekávání budoucích zisků. Pro české veřejné finance je růst výnosů nepříznivý i proto, že stát už letos na obsluhu dluhu vynaložil 50,7 miliardy korun. Za celý rok přitom rozpočet počítá s částkou kolem 110 miliard. Vyšší výnosy tak budou účet za státní dluh dál zvyšovat.
Schillerová navzdory slibům připouští zvýšení daní
Vláda se podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) nevyhne zvýšení některých daní. Ve hře je spotřební daň, zdanění investičních bytů, rafinerií a některých návykových látek. Schillerová chce kombinací vyšších příjmů a nižších výdajů ušetřit v rozpočtu příští rok nejméně 20 miliard korun, zhruba polovinu by podle ní mohly přinést právě vyšší daně.
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů přitom v programovém prohlášení slíbila, že daně zvyšovat nebude. Schillerová zároveň odmítá návrat superhrubé mzdy a za problematické považuje i zvýšení DPH. Jeden procentní bod základní sazby by přitom přinesl státu zhruba 24 miliard korun. V úvahu tak přicházejí především cílené zásahy do jednotlivých oblastí.
U investičních bytů Schillerová zvažuje vyšší daň nad určitou hranici, u rafinerií pak už navrhla zavést sektorovou daň vypočtenou z marže. Bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ale upozorňuje, že tato opatření by do rozpočtu přinesla jen relativně malé částky. Schodek rozpočtu má příští rok dosáhnout 386 miliard korun.
Na burzu jde firma, jejíž produkt ohrožuje lidstvo
Anthropic, tvůrce AI modelu Claude, zveřejnil podklady k plánovanému vstupu na burzu. Firma by při něm mohla být oceněna na více než dva biliony dolarů, tedy zhruba 43 bilionů korun. Podle posledních informací agentury Reuters se vstup na burzu očekává nejdříve v polovině října.
Pokud by Anthropic skutečně dosáhl valuace kolem dvou bilionů dolarů, zařadil by se mezi zhruba deset nejhodnotnějších veřejně obchodovaných firem světa. Zároveň ale Anthropic vykázal za loňský rok ztrátu 42 miliard dolarů. Očekávaná valuace Anthropicu tak ukazuje, jak obrovské částky jsou dnes investoři ochotni vložit do závodu o nejpokročilejší AI. Firma zároveň ve svém prospektu upozorňuje, že pokročilá AI může představovat i existenciální riziko pro lidstvo.
Do servisu zamíří 150 tisíc škodovek
Na svolávací akci koncernu Volkswagen bude muset v Česku kvůli možným problémům s řízením zhruba 200 tisíc aut, podle odhadů zhruba 150 tisíc z nich bude z produkce Škody Auto. Vedoucí Škody Auto pro Česko Jiří Maláček uvedl, že se nutná výměna šroubu bude týkat modelů Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb. Řízení může u vozů vyrobených mezi lety 2013 a 2024 selhat kvůli ulomení šroubu, který upevňuje mechanismus řízení. Problém lze vyřešit nahrazením šroubu jiným, odolným proti korozi. Spolkový úřad pro motorová vozidla (KBA) již dříve uvedl, že zatím nejsou v souvislosti s problémem hlášeny žádné škody ani zranění. Celkem jde zhruba o čtyři miliony vozů koncernu Volkswagen po celém světě.
S novým šéfem chce Apple dobýt chytrou domácnost
Apple se po letech odkladů chystá výrazněji vstoupit do oblasti chytrých domácností. Podle agentury Bloomberg má 13. října představit domácí hub s přibližně šestipalcovým displejem a novým systémem Siri AI. Apple zároveň uvede první novou Apple TV od roku 2022 a první HomePod mini od roku 2020. Oba mají zachovat dosavadní design a dostat rychlejší čipy. Hub má rozpoznávat členy domácnosti podle hlasu nebo obličeje a zobrazovat jim kontakty, zprávy, kalendář a poznámky. Lidé přes něj budou ovládat termostaty, zámky a další chytrá zařízení, telefonovat přes FaceTime nebo přehrávat hudbu a fotografie z iCloudu. V kuchyni poslouží k hledání receptů, sledování videí nebo videohovorům při vaření. Pro nového šéfa Applu Johna Ternuse, který vedení firmy převzal 1. září, je to první velká příležitost ukázat svoji strategii. Apple v této oblasti zatím zaostává za Amazonem a Googlem.
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