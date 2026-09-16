V předchozích letech stačilo na americkém akciovém trhu sledovat několik jmen. Nvidia, Microsoft, Alphabet, Tesla i další členové akciové velkolepé sedmičky určovaly směr indexů i náladu na Wall Street. Letos se příběh změnil: velké technologické firmy sice z investorského radaru nezmizely, růst trhu se však více rozšířil mimo technologické giganty a těží z něj menší firmy (small caps), především ze sektoru energetiky, průmyslu a těžby a zpracování surovin. Týdeník Ekonom s experty rozebírá, zda tento trend vydrží a který sektor nejvíce zahýbe s indexem S&P 500 v nadcházejícím období.
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