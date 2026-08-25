Nová skříň, knihovna nebo třeba kuchyňská linka mohou do vzduchu v bytě uvolňovat rakovinotvorný formaldehyd. Evropská unie proto od srpna výrazně omezuje emise této látky z nábytku. Za rok se stejný limit začne vztahovat také na interiéry automobilů.
Formaldehyd se používá při výrobě pryskyřic, lepidel a některých plastů. Může být přítomen například v dřevotřískových deskách, překližce nebo v termoplastech. Z těchto materiálů se pak může postupně uvolňovat do vzduchu, což v uzavřeném prostoru může být problém.
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