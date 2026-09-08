Zaznamená, jak často uživatel kliká myší, kolik odeslal e-mailů, nebo dokonce i to, co má na ploše. Programy na sledování aktivity zaměstnanců na pracovních počítačích jsou roky tématem ve firmách i veřejných institucích. Naposledy ministerstvu zdravotnictví, které si letos s jejich pomocí udělalo audit produktivity úředníků. Tyto softwary jsou rok od roku rafinovanější. V jakých případech je ale jejich použití oprávněné a může uspět i u soudu?
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