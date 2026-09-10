Uber propustí desetinu zaměstnanců
Americký provozovatel taxislužby Uber propustí celosvětově deset procent zaměstnanců, tedy zhruba 3300 lidí. Firma prochází rozsáhlou restrukturalizací, potřebuje snížit počet úrovní řízení a přesměrovat výdaje do oblastí sdílení jízd, rozvozu a provozu robotických taxi. Podle agentury Bloomberg to vyplývá z e‑mailu, který napsal generální ředitel firmy Dara Khosrowshahi.
Opatření si klade za cíl snížit počet manažerů ve firmě o 20 procent, uvedl podle agentury zástupce firmy. Někteří z nich by měli přejít na pozice řadových pracovníků. Škrty se ale dotknou i zaměstnanců, kteří nepracují jako manažeři. Uber se na rozdíl od velkých technologických společností, které v posledních letech opakovaně propouštěly v zájmu masivních investic do umělé inteligence, rozsáhlému snižování počtu zaměstnanců vyhýbal.
Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU
Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v červenci podle sezonně přepočtených údajů Eurostatu činila 6,1 procenta, zůstala tak na stejné úrovni jako v červnu. Nejnižší nezaměstnanost byla v České republice, kde činila 3,3 procenta. Druhá nejnižší nezaměstnanost byla v červenci v Polsku, kde činila 3,4 procenta, a pak ve Slovinsku a na Maltě, shodně 3,5 procenta. V samotné eurozóně byla nezaměstnanost vyšší, a sice 6,4 procenta. Eurostat ale používá odlišnou metodiku než Úřad práce ČR. Podle jeho dat se míra nezaměstnanosti v Česku v červenci zvýšila na 5,0 procenta ze 4,8 procenta v červnu.
VŠE zabodovala u Financial Times
Program CEMS Master in International Management vyučovaný na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze dosáhl v nejnovějším žebříčku nejlépe hodnocených manažerských programů deníku Financial Times na dosud nejlepší 11. místo. Oproti loňsku si polepšil o šest příček a jen těsně mu uniklo umístění v první desítce celosvětově nejlepších magisterských studijních programů pro manažery.
11. místo
Dosud nejlepšího umístění dosáhl v žebříčku nejlépe hodnocených manažerských programů deníku Financial Times program CEMS Master in International Management vyučovaný na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.
Pražský program tak překonal prestižní univerzity, jako je například italská Bocconi či španělská Essade. Při srovnání s dalšími univerzitami z našeho regionu se Praha svým výsledkem naprosto vymyká. Například varšavská Kozminski University je až na 43. místě, Univerzita v Lublani na 29. příčce.
Za výborným umístěním stojí mimo jiné platové ohodnocení absolventů, kterému metodika Financial Times přikládá ze všech jednotlivých kritérií nejvyšší váhu. Plat absolventů pražského programu dosahuje tři roky po dokončení studia 101 296 dolarů ročně, tedy v přepočtu více než 176 000 korun měsíčně.
Martin Jahn míří do Volkswagenu
Jediný Čech v představenstvu Škody Auto Martin Jahn, který je odpovědný za prodej a marketing, bude od října členem představenstva pro prodej, marketing a after sales značky Volkswagen v německém Wolfsburgu. V představenstvu Škody jej nahradí dosavadní předsedkyně představenstva a výkonná ředitelka Volkswagen Group Africa Martina Bieneová. Jahn je zároveň nominovaný do dozorčí rady Škody. Po Jahnově odchodu do dozorčí rady Škodovky nebude v představenstvu automobilky po 15 letech zasedat žádný Čech.
Koncern Volkswagen postihla krize, jeho vedení proto schválilo rozsáhlý plán budoucnosti firmy do roku 2030, jehož cílem je transformace společnosti, zvýšení její efektivity a konkurenceschopnosti. Mimo jiné plánuje Volkswagen do konce desetiletí zrušit po celém světě dalších zhruba 50 tisíc pracovních míst. Toto snížení je nad rámec již dohodnutých 50 tisíc, celkem tak bude zrušeno 100 tisíc pracovních míst, což představuje zhruba 15 procent celosvětového počtu zaměstnanců.
V koncernu je nyní ohrožena budoucnost čtyř německých závodů. Pro továrny v Emdenu, Cvikově, Hannoveru a Neckarsulmu zatím nelze zaručit konkurenceschopnou navazující výrobu, která by po skončení současných výrobních programů zajistila jejich další využití.
Trestní oznámení kvůli nákupu Net4Gas
Státní společnost ČEPS podala trestní oznámení kvůli okolnostem při koupi provozovatele plynovodů Net4Gas. Audit, který si firma k akvizici nechala udělat, podle ní potvrdil zásadní pochybnosti k procesu nákupu. ČEPS koupil po rozhodnutí vlády premiéra Petra Fialy (ODS) v roce 2023 společnost Net4Gas Holdings, která v Česku provozuje rozsáhlý systém plynovodů a předávacích stanic. Předchozím vlastníkem bylo konsorcium společností Allianz Infrastructure Luxembourg a Borealis Novus Parent. Za zadluženou společnost měl ČEPS podle tehdejších zpráv zaplatit maximálně pět miliard korun, konečná suma však byla závislá na hospodaření podniku a splnění nastavených ekonomických parametrů. Jakou částku firma nakonec za akvizici zaplatila, neuvedla. Bývalý ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) akvizici v roce 2023 zdůvodňoval potřebou stabilní firmy pro přepravu plynu, který by měl hrát významnou roli při dekarbonizaci tuzemské energetiky. Net4Gas provozuje 4000 kilometrů plynovodů, pět kompresních stanic a stovku předávacích stanic. V loňském roce podnik zaznamenal čistý zisk přes 2,05 miliardy korun.
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