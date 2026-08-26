Za co byste u konkurence museli připlácet desítky tisíc korun, má BAIC X55 v ceně. Čínská automobilka tím ctí od loňského vstupu na trh princip „all in“, tedy „vše v ceně“. Ten zákazníkům ulehčuje výběr a šetří čas strávený u konfigurátorů. Jedinou volbou u SUV X55 je tak barva karoserie: volí se ze sedmi odstínů, vždy jde o metalízu kombinovanou s černou střechou, zrcátky a bočními sloupky.
Ruku v ruce s jednoduchou nabídkou jde i cena, která je v rámci konkurence prakticky nedostižných 679 900 korun. Nepřiplácí se skutečně za nic, ani za zmíněný odstín metalízy. Tak jak auto vidíte na fotkách, jej dostanete i v showroomu.
Přitom BAIC X55 rozhodně není žádné malé SUV, ale auto, které zvládne odvézt i pětičlennou rodinu, případně třeba aktivní pár. Na délku má 4620 milimetrů, na šířku 1886 milimetrů a na výšku 1680 milimetrů. Rozvor náprav je 2725 milimetrů, a X55 tak směle konkuruje autům jako Hyundai Tucson, Kia Sportage nebo Škoda Karoq.
Zavazadlový prostor má objem 350 litrů, po sklopení zadních sedadel do roviny je to 1425 litrů. Délka ložné plochy se v takovém případě zvětší z 90 na 176 centimetrů, do auta se tak vejdou i delší předměty. Potěší také možnost měnit sklon zadního opěradla, což nebývá mezi rodinnými SUV úplně běžné. Pod podlahou kufru je navíc dojezdová rezerva, kterou dnes automobilky často nahrazují lepicí sadou. Páté dveře jsou elektricky ovládané, praktičnosti napomáhá nízká hrana ložné plochy a také nakládací otvor široký 106 centimetrů. Navíc má pravidelný tvar, na rozdíl od některých konkurentů se tak ve spodní části zbytečně nezužuje.
„X55 je ideální pro vyšší příjmové skupiny, ať už jde o jednotlivce, mladé rodiny nebo takzvané empty nesters, tedy rodiče, jejichž děti už vyrostly a odstěhovaly se z domova.
Těmto zákazníkům s aktivním životním stylem přinášíme moderní techniku a výrazný design bez složitých konfigurátorů a bez nutnosti připlácet za značkový status. Vše podstatné je již součástí základní výbavy,“ popisuje cílovou skupinu čínského SUV marketing manager BAIC pro Česko a Slovensko Martina Jirásková.
Na nic se nezapomnělo
A co je tedy v jediné nabízené plné výbavě? Z komfortních prvků jmenujme automatickou dvouzónovou klimatizaci s výdechy pro zadní cestující, v dané cenové relaci i velikosti málo vídané nejen vyhřívání, ale i odvětrávání předních sedadel, navíc s elektrickým nastavováním, bezdrátovou nabíječku chytrých telefonů, bezklíčové odemykání a startování, přední i zadní parkovací senzory nebo 360stupňovou kameru s tradičně vysokým rozlišením.
Uprostřed palubní desky nechybí dotyková obrazovka s úhlopříčkou 10,1 palce, která do sebe integruje ovládání veškerých funkcí aut, před řidičem pak jsou digitální budíky. BAIC rozhraní interiéru bez tlačítek označuje jako digitální minimalismus.
Na rozdíl od některých čínských aut, která v poslední době přišla na český trh, má BAIC X55 kompletní balíček asistenčních systémů, které řidiči pomáhají a zvyšují bezpečnost jízdy. To znamená například sledování mrtvých úhlů, autonomní nouzové brzdění, varování před opuštěním jízdního pruhu, aktivní udržování jízdního pruhu nebo adaptivní tempomat. Dohromady je kolem auta dvanáct ultrazvukových senzorů a pět kamer, přičemž na naladění asistentů BAIC spolupracoval mimo jiné s německým specialistou Bosch.
Potvrzení bezpečnosti pak představuje plné pětihvězdičkové hodnocení v čínských nárazových testech C‑NCAP.
Vnější design je atraktivní, sportovně laděný a aerodynamický zároveň. Ostré linie karoserie doplňují funkční detaily, jako jsou zapuštěné výsuvné kliky dveří nebo dvojitý zadní spoiler, které snižují odpor vzduchu i hluk v kabině. Přední i zadní LED světla využívají technologii Interactive Pixel, která při odemčení či zamčení vozu vytváří světelnou animaci. Z profilu zaujmou chromovaná linka nad boční linií oken a 19palcová litá kola v černém provedení. Nechybějí ani střešní ližiny pro box či nosič kol.
Silný motor, kvalitní podvozek
Filozofii interiéru pojmenovanou digitální minimalismus už jsme představili výše. Klasických tlačítek je v něm skutečně minimum, nicméně třeba na volantu jsou a navíc mají příjemnou velikost. Na rozdíl od mnohých konkurentů nemá volič převodovky formu páčky pod volantem, ale klasické páky na středovém tunelu. To zlepšuje uživatelský komfort ovládání.
BAIC se zaměřil také na praktičnost, takže nechybějí velké odkládací kapsy ve dveřích ani chlazená uzavíratelná schránka mezi předními sedadly. Sportovnější charakter interiéru podtrhují sedadla s integrovanými hlavovými opěrkami a kontrastní prošívání. Kabinu prosvětluje panoramatická střecha s elektricky posuvným oknem, která se táhne až nad zadní sedadla. Díky chytrým senzorům se okno automaticky uzavře při dešti nebo při překročení rychlosti 120 km/h.
Stejně jako je jednoduchá skladba výbavy, je jednoduché i obsazení prostoru pod kapotou. Ten patří přeplňovanému zážehovému čtyřválci o objemu 1,5 litru s výkonem 130 kilowattů a točivým momentem 305 newtonmetrů. Motor je spojený se sedmistupňovou automatickou převodovkou se dvěma spojkami a pohání přední kola.
Dynamice kromě výkonu pomáhá i nízká provozní hmotnost 1625 kilogramů, takže BAIC X55 zrychluje z 0 na 100 km/h za méně než deset vteřin a maximálně jezdí 200 km/h. Papírová kombinovaná spotřeba osm litrů na 100 km v kombinaci s 53litrovou nádrží pak zajišťují solidní dojezd prakticky kdykoliv.
Podvozek využívá vpředu zavěšení typu McPherson, zadní náprava je tvořena víceprvkovým nezávislým zavěšením multilink. To zajišťuje SUV dostatečnou stabilitu i jízdní komfort. Pomáhají i asistenty pro sjezd z kopce nebo naopak rozjezd do kopce.
Vedle ceny 679 900 korun a plné výbavy bez příplatku přesvědčí BAIC X55 zákazníky také dlouhou zárukou na pět let nebo 100 tisíc kilometrů. Důvěru vedle ní prohlubuje dlouhá historie automobilky BAIC, která byla založená v roce 1958 a patří dnes k nejvýznamnějším hráčům na čínském automobilovém trhu. Celosvětově ročně prodá na 1,7 milionu aut a má uzavřeno mnoho strategických partnerství. Mezi jinými i se značkou Mercedes‑Benz, v níž dokonce drží desetiprocentní vlastnický podíl.
Článek vznikl ve spolupráci se společností BAIC.
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