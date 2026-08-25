Před více než deseti lety přišly za vědkyní Martou Garauletovou na její kliniku zaměřenou na hubnutí dvě studentky s přáním shodit pár kilo. Vědkyně působící na Univerzitě v Murcii ve Španělsku jim vytvořila stejný dietní jídelníček, proto byla po šesti týdnech překvapená, že jedna z pacientek zhubla podstatně méně než ta druhá. Když se pídila po příčinách, přišla na to, že dívka, jíž se podařilo shodit více kilo, obědvala pravidelně kolem jedné hodiny odpoledne, zatímco ta druhá mohla jíst kvůli rozvrhu hodin až později. Garauletovou to vedlo ke zkoumání možnosti, zda by samotné načasování jídla mohlo mít obrovský vliv na hubnutí.
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