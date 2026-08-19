Ještě pár let zpátky se koupě investičního bytu na hypotéku jevila jako ideální a snadný zdroj pasivního příjmu. Činže placená nájemníkem ve většině případů pokryla splátku hypotéky a zbylo i něco navrch. Dnes už je situace pro investory podstatně méně příznivá. Třeba v Praze se hrubý nájemní výnos aktuálně pohybuje někde kolem čtyř procent. Ten čistý, po odečtení všech nákladů, bude ještě nižší, klidně i pouhá dvě nebo tři procenta. Realizovaná sazba nových hypoték byla přitom v červenci 4,9 procenta a poslední čtyři roky se nedostala pod hranici 4,5 procent. Jinak řečeno, každý měsíc musí investor na splátku hypotéky doplácet. Kdo tedy dnes kupuje investiční byt na dluh, nekupuje ho kvůli nájmu. Sází na to, že cena bytu poroste. Což o to, tahle sázka ve spoustě lokalit v hlavním městě pravděpodobně vyjde. Horší je to, že investoři mnohdy bohužel nepočítají s tím, co vše se při koupi a pronájmu takového investičního bytu může pokazit. Proto jsme se v tomhle čísle Ekonomu podívali na některá rizika, kvůli kterým může investice do nájemního bytu lidem pořádně zhořknout.
Přeji pěkné čtení.
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