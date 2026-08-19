Více než dekádu se český realitní trh jeví jako místo, kde lze poměrně snadno a bez velkého rizika investovat. Do investičních bytů ukládají volné peníze movití podnikatelé i velcí investoři. A ti, kteří tolik peněz nemají, si s vidinou závratného zbohatnutí jednoduše půjčili u hypotečních bank. Jejich úvěr z podstatné části platili nájemníci, zatímco majitel díky pákovému efektu inkasoval dvouciferné výnosy.

Nekonečný růst cen bytů, který slibují někteří realitní makléři s odkazem na pomalou výstavbu a převis poptávky po bydlení nad nabídkou, rozhodně není jistý. „Máme tady generaci investorů, kteří nikdy nezažili žádnou krizi. Vůbec nemají zkušenost s tím, že by trh několik let stagnoval, nebo dokonce výrazně klesal,“ upozorňuje nákupčí nemovitostí Marek Cifr. Stačí se ale podívat na vývoj po finanční krizi v roce 2009. Pro investora to není hezký pohled.

Na zájemce o zhodnocení peněz v nemovitostech přitom čeká řada dalších pastí, o nichž se na kurzech pro landlordy nedozvědí. Neznamená to, že by investiční byty přestaly dávat smysl. Jako konzervativní nástroj pro dlouhodobé uložení peněz fungují stále. Kdo si ale s jejich pomocí chce zkrátit cestu k milionům na kontě, musí počítat s řadou rizik. Přinášíme pětici největších.

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