Proteinové prášky. Proteinové jogurty. Proteinové tyčinky. Proteiny na nás útočí ze všech stran. Regály v supermarketech i sociální sítě jsou plné zpráv, které nás vybízejí, abychom zvýšili příjem bílkovin, protože díky tomu budeme žít déle a zdravěji. Jenže jak se ukazuje, i v tomto případě zřejmě platí, že méně je někdy opravdu více.
Naznačuje to nová metastudie, podle níž nikoli více proteinů, ale naopak jejich snížená konzumace by mohla prodloužit délku života. Článek, publikovaný na konci července v časopise Cell Press Blue, analyzoval 350 studií zaměřených na stravu s omezeným příjmem bílkovin u zvířat i lidí. Zjistilo se, že myši, krysy, mouchy a ryby, které přijímaly méně bílkovin, se soustavně dožívaly delšího a zdravějšího života. V některých menších studiích na lidech se ukázalo, že ti, kteří několik týdnů dodržovali stravu s omezeným příjmem bílkovin, zhubli a snížili si tukovou hmotu a zaznamenali zlepšení hladiny cukru v krvi nalačno.
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