Vidíš to? To je ostuda, říct si za kilo jablek 50 korun. Vždyť dřív by sis je pořídil za pár korun. Podobná povzdychnutí nad dnešní drahotou patří už tradičně k nákupům potravin, které občas absolvuji se svou matkou. Moje snaha narušit tohle nostalgické vzpomínání na staré dobré časy tvrdými fakty většinou nepadá na úrodnou půdu. Co na tom, že průměrná mzda v roce 1989 byla 3170 korun, zatímco teď přesahuje 50 tisíc, takže zatímco v revolučním roce by si za ni člověk pořídil něco přes půl tuny jablek (stála v průměru šest korun za kilogram), dnes by si mohl koupit tunu. Emoce prostě fakty člověk nepřebije. A možná hraje roli i fakt, že není spolehlivější cesty, jak naštvat průměrného občana Česka, než mu říct, že se má lépe, než si myslí. Takže teď mnohé z vás včetně své mámy asi naštvu. Většina z vás se má opravdu dobře. I když to tak možná při prvním pohledu na cenovky potravin v obchodech nevypadá.
Přeji pěkné čtení.
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