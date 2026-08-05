Před necelým půlstoletím byl Šen‑čen malou skupinou rybářských osad u hranic s Hongkongem. Dnes jde o obří metropoli plnou mrakodrapů a technologické centrum Číny, kterému se nikoli zbůhdarma přezdívá čínské Silicon Valley. I na tomto příkladu se ukazuje, že pozoruhodný hospodářský rozvoj Číny je jednou z nejvýznamnějších událostí posledního půlstoletí. Z rolnické ekonomiky, která se živila samozásobovacím systémem, se tahle země proměnila v globální velmoc, která dominuje ve výrobě špičkových technologií, buduje zářivá megaměsta a získává stále větší vliv na světové dění.
Podívali jsme se na to, co stojí za tímhle hospodářským zázrakem, co vedlo k tomu, že čínský ekonomický model přinesl dominanci v mnoha odvětvích. Zároveň jsme zkoumali, jaké jsou jeho největší slabiny, do jaké míry je udržitelný a také jestli by se z něj mohla poučit Evropa a případně jak.
Přeji pěkné čtení.
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