Na evropské burzy dorazil fond, který investorům nabízí pravidelný příjem odpovídající zhruba 14 procentům ročně. Jeho dvě sesterské americké verze už získaly přes miliardu dolarů. Většina peněz fondu přitom leží v krátkodobých amerických státních dluhopisech. Na první pohled to zní podivně, neboť tak vysoký příjem z asi nejbezpečnějších dluhopisů na světě přece není možné získat. Na druhý pohled už to smysl dávat začne. Jde o demonstrativní případ toho, jak se svět burzovně obchodovaných fondů (ETF) v posledních letech změnil.
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