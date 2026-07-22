Jezdit na kole, běhat, nebo dokonce i jen chodit v takových vedrech, jaká zasáhla toto léto Česko, bylo nejen nepříjemné, ale dokonce zdraví nebezpečné. Není divu, že potkat venku sportujícího člověka bylo v těch dnech výjimečným zážitkem. Když ale omezíme pohyb kvůli pocitu horka, nepřivodíme si tím také zdravotní rizika? Přesně tuhle otázku si položil tým vědců pod vedením Christiana Garcíi-Witulskiho, epidemiologa specializujícího se na životní styl a životní prostředí na Papežské katolické univerzitě v Argentině.
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