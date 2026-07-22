Svým vlastním dětem doporučuji vystudovat obor na vysoké škole, který je bude bavit, a vedle toho se vyučit i v nějaké manuální profesi. Tak zněla odpověď jednoho experta na HR, se kterým jsem se před pár měsíci bavil o tom, jak AI promění trh práce a jakou vzdělávací strategii zvolit, aby na něm naše malé děti jednou uspěly.
Ta odpověď mi s odstupem času přijde čím dál rozumnější. I vzhledem k tomu, co nám v tomto čísle Ekonomu řekl k dalšímu vývoji mezd v ekonomice šéf personální agentury Grafton Recruitment Martin Malo: „Nejrychleji porostou mzdy u takzvaných modrých límečků, zejména ve stavebnictví, výrobě a logistice. Firmy tam dlouhodobě bojují s nedostatkem lidí a bez nich nemohou realizovat zakázky ani stavět infrastrukturu a bydlení.“
Umět pracovat rukama se ale mladé generaci bude bezpochyby hodit, i kdyby se nakonec manuální prací neživila. Připomněl jsem si to před pár dny, když jsme s rodinou navštívili kamarády na Slovensku. Klepali si rukou na čelo, proč probůh rekonstruujeme pražský byt s pomocí stavební firmy, místo abych to udělal já sám. Oni si své vlastní domy postavili od začátku až do konce svépomocí. Při pohledu na rozpočet rekonstrukce našeho bytu proto radím, naučte se pracovat rukama, můžete vydělat (nebo rozhodně ušetřit) slušné peníze.
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