Ukažme si životní situaci dvou lidí v produktivním věku. Dohromady skládají v detailech obraz typický pro početnou skupinu třicátníků a čtyřicátníků, kteří dnes tvoří páteř českého pracovního trhu. Data vyvracejí obecnou představu o nich. Ve stručnosti – tito lidé se spíš práce nebojí a umí se přizpůsobit víc než starší i mladší generace.
Čerstvě třicetiletý Kamil v současnosti žije v menším středočeském městě nedaleko Prahy v patře domku rodičů a plánuje vlastní bydlení. Absolvent oboru kuchař-číšník po čtyřech letech v gastronomii odešel na několik let z České republiky a pobýval a pracoval na různých místech. Nejdelší čas strávil v Peru a v Amazonii. Po návratu do vlasti absolvoval rekvalifikační masérský kurz, přičemž se chce této činnosti profesně věnovat a dále se v ní vzdělávat a zlepšovat.
Rok mateřské dovolené má před sebou sedmatřicetiletá Františka, která před svatbou a otěhotněním působila ve státní správě, na ministerstvu financí, a i dnes stále sleduje svět financí a investic. I díky tomu se tak nebojí, že by jí v oboru ujel vlak. Žije v moravském krajském městě, ale nebrání se ani možnosti přestěhovat se s rodinou do zahraničí. Možnosti ji otevírá i to, že vzdělání získala ve Velké Británii, a protože jí jde studium cizích řečí, vedle angličtiny ovládá i němčinu a polštinu. V současnosti s manželem uvažuje o druhém dítěti. Dlouhodobě odmítá vidinu práce v korporátu.
Ke Kamilovi a Františce se ještě vrátíme. Patří mezi lidi narozené mezi lety 1981 a 1996, souhrnně označované jako generace Y či mileniálové. „Aktuálně představují 2,0 až 2,2 milionu ekonomicky aktivních osob a přibližně 40 procent všech zaměstnaných v České republice,“ upřesňuje Jiří Halbrštát, ředitel náboru a marketingu personální a pracovní agentury ManpowerGroup Czech Republic.
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