Česká krajina vysychá. Delší období bez srážek, vyšší teploty a vítr znamenají rychlejší odpar vody a stále častější extrémní počasí. Stačí několik tropických týdnů a půda se i ve střední Evropě mění v australskou poušť. Jen v letošním roce Česko zažilo dva vrcholy půdního sucha, kdy dva nejhorší stupně zasahovaly zhruba polovinu země a alespoň nějaký stupeň sucha se projevoval na celém jejím území.
Sucho ovlivňuje mnoho oblastí našich životů. A zemědělství není vůbec žádnou výjimkou. Ve veřejném prostoru přitom panuje představa, že kdyby se obor rozdrobil na menší a ještě menší hospodáře, voda by se do půdy automaticky vrátila a krajina by byla znovu kvetoucí zahrádkou jako kdysi.
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