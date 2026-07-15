Kdy jindy prodat byt, když ne teď – ceny jsou na vrcholu, zájemci se předhánějí a nájemné roste do nebes. Aspoň to tak vypadá při letmém pohledu na propagační články realitních kanceláří a developerů.

Ve skutečnosti začíná aktuální situace připomínat první pololetí roku 2022. Tehdy ještě dobíhal cenový boom způsobený pandemií koronaviru a zdálo se, že poptávka je neomezená. Kvůli prudkému růstu úrokových sazeb a následně i cen hypoték v kombinaci s propadem reálných příjmů v důsledku inflace se trh sice nezhroutil jako domeček z karet, nicméně ochlazení bylo citelné. A po ročním propadu trvalo další rok, než ceny nemovitostí opět nabraly rostoucí směr.

Nyní se sice i kvůli administrativním zásahům do cen drží inflace dole a Česká národní banka zvýšila úrokové sazby jen nepatrně, přesto se podle statistiky prodejních, nikoliv nabídkových cen potvrzuje, že rychlý růst má trh za sebou.

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