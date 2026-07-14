Mít opálenou kůži se líbí sedmi z deseti českých žen a více než polovině mužů. K rozhodnutí, zda se v letních měsících vystavit delší dobu ostrým slunečním paprskům, nebo se před nimi schovat, mohou pomoci vědecké studie z poslední doby. Ukazují, že záleží na tom, co z hlediska kvality života člověk preferuje. Pravidelné opalování přináší i zdravotní benefity a může přispět k prodloužení života, daní za dlouhodobý pobyt v horkém prostředí je ovšem rychlejší nástup biologického stárnutí.

Ani bronz, ani alabastr

Studie vědeckého týmu pod vedením švédského výzkumníka Pelleho Lindqvista zkoumala vývoj zdravotního stavu a délku života téměř třiceti tisíc švédských žen různého věku během období dvaceti let. Ty z účastnic, které svá těla pravidelně a často vystavovaly slunečnímu záření, se dožívaly vyššího věku než ty, které se paprsků důsledně stranily. Rozdíl mezi těmito dvěma skupinami se pohyboval v intervalu sedm měsíců až dva roky.

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 70 % článku.

Předplatit za 39 Kč měsíčně
První 2 měsíce, pak 149 Kč měsíčně

S předplatným získáte

  • Web Ekonom.cz bez reklam
  • Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
  • Možnost ukládat si články na později
Nebo
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://ekonom.cz/c1-67904060-milujete-teplo-a-slunce-v-budoucnu-se-mozna-vyhnete-infarktu-ale-zestarnete-drive  