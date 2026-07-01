Personální čistky, které ve státní správě spustila po svém nástupu současná vláda, mají řadu obětí mezi zkušenými úředníky. Jedním z nejdiskutovanějších odchodů byl vyhazov odborníka na akcelerační zóny Martina Abela, který skončil po slovní přestřelce s vládním zmocněncem pro Green Deal Filipem Turkem (Motoristé sobě). Abel už má novou práci, stal se členem správní rady nově vznikajícího Nadačního fondu regenerace, jehož cílem je podpora projektů, které přispívají k dlouhodobé odolnosti české společnosti. Povídali jsme si o tom, jak s odstupem času nese svůj vyhazov, ale hlavně o plánech a cílech nového fondu.

Jak vnímáte svůj konec ve Výzkumném ústavu pro krajinu a obecně personální politiku vlády na ministerstvu životního prostředí i v jiných úřadech?

Snažím se na to nedívat s nějakým nešťastným pocitem. Politické dění je prostě taková hlučná show, která se přežene. Smutné ale je, že za čtyři roky tu budeme stát znovu a vymýšlet řešení pro stále stejné strukturální problémy, které máme už dnes. Přičemž dlouhodobým odkládáním těchto řešení se propadáme do stále větších potíží. Jinak ale musím říct, že to, co se na některých úřadech stalo od voleb, je naprosto nepochopitelné. Je možné, že důsledky budeme napravovat celou následující generaci. Rozpočty klíčových institucí pro zdravý a bezpečný život, jako je třeba Český hydrometeorologický ústav nebo správy národních parků, byly drasticky seškrtány. To se dá časem napravit, rozpočty se dají navýšit. Horší je, že byli vyhozeni lidé, kteří jsou pro státní správu neobnovitelným zdrojem. Jakmile tito odborníci odejdou, velmi těžko se získávají zpět. Najdou si práci jinde, kde si jich váží. Navíc s nimi odchází institucionální paměť. Jediný, komu tento rozvrat vyhovuje, jsou zájmové skupiny, které chtějí, aby ekonomickým zájmům nestála v cestě ochrana přírody ani zdraví obyvatel.

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https://ekonom.cz/c1-67899090-dusledky-vladnich-cistek-ve-statni-sprave-budeme-napravovat-celou-generaci  