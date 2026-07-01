Být šťastný, mít pocit radosti a pohody je pro mnohé z nás překvapivě obtížné. Často může záměrné hledání štěstí dokonce vést k jeho úbytku. Je to jako snažit se chytit mokré mýdlo: čím pevněji ho svíráte, tím rychleji vám vyklouzne. U starých lidí je to ale jinak, zdá se, že vůči tomuto paradoxu jsou z velké části imunní.

Dokládá to i známý výzkum zahrnující 145 zemí, podle jehož zjištění se křivka štěstí ve vztahu k věku podobá svým tvarem písmenu U. Obvykle klesá v polovině dospělosti a vrcholí ve stáří. A to navzdory zhoršení zdraví, množícím se kognitivním poruchám a dalším ztrátám, které často přicházejí s přibývajícím věkem. I tak platí, že starší lidé se obecně cítí šťastnější než mladší dospělí. Jak je to možné? A co se v tomto ohledu můžeme od starších lidí naučit?

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https://ekonom.cz/c1-67899000-tam-kde-se-seniori-raduji-mladi-jsou-ve-stresu-jak-co-nejvice-prozivat-pocity-stesti-i-v-mladem-a-strednim-veku  