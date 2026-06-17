Před nemocí pracovali ve středním managementu velké firmy. Pak ale přišla obávaná diagnóza – rakovina. A i když se s ní nakonec dokázali úspěšně poprat, návrat do původní práce neplánují. „Během léčby si uvědomí, že dlouhodobě fungovali pod velkým tlakem, a do stejného prostředí se už vracet nechtějí,“ popisuje jeden z častých příběhů vyléčeného onkologického pacienta Šárka Slavíková, koordinátorka projektů v neziskové organizaci Amelie.
Spolek se psychologickou pomocí a poradenstvím onkologickým pacientům, a to i těm po úspěšné léčbě, věnuje dlouhodobě. A upozorňuje na jednu věc. Zatímco o rostoucích nákladech na stále dokonalejší péči o pacienty s novotvary se hovoří často, ekonomické dopady na domácnosti i státní rozpočet v případě vyléčených lidí zůstávají stranou. Návrat do aktivního života po prodělané rakovině je pro mnoho lidí komplikovaný. „Naši klienti mívají nejrůznější zkušenosti – od vstřícnosti až po snahy o nezákonné výpovědi během pracovní neschopnosti nebo okradení o dovolenou,“ popisuje Slavíková.
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