Desátá účast českých fotbalistů na mistrovství světa je pro fanoušky velkou událostí i proto, že zdaleka není tak samozřejmá jako v začátcích těchto turnajů v první polovině minulého století. Dvě finálové účasti a dvě sady stříbrných medailí z let 1934 a 1962 jsou v současné světové konkurenci a při kvalitách nynější hráčské generace pouhým snem. Samostatné Česko se na šampionát dostalo teprve podruhé, šestkrát v kvalifikaci neuspělo. Jak se ovšem národnímu týmu dařilo v dobách největší slávy?
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.