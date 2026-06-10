Odejít včas a na vrcholu je umění. Na rozdíl od zahraničí, kde se v čele mnoha firem vystřídalo často už několik generací, v Česku dlouholeté zkušenosti s převodem řízení podniku na dcery či syny zatím chybí. O to může být celý proces komplikovanější. Tím, jak určit správný moment předání, kdy se na něj začít připravovat a jak se smířit s novou rolí pouhého pozorovatele nebo rádce na telefonu, se na začátku června zabývala konference Family Business Week Summit ve středočeských Libčicích.
Téma je aktuální tím spíš, že kroky a rozhodnutí odcházejícího zakladatele ovlivní nejen jeho vlastní budoucnost, ale také osudy budoucích generací rodiny. V Česku před tímto úkolem v nejbližších letech stane velká část majitelů rodinných společností vzniklých po sametové revoluci.
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