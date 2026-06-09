Praha chce zpřísnit emisní podmínky pro auta používaná v taxislužbě, stát zvažuje jazykové testy pro řidiče, mezi nimiž  dnes převažují cizinci, a Evropská unie už reguluje zaměstnávání lidí přes aplikace. Šéf Boltu pro Česko a Slovensko Jan Uhlíř tvrdí, že většina změn se nakonec promítne do ceny za jízdu. Tvrdí, že platformy jen zprostředkovávají službu mezi řidiči a majiteli vozových flotil, ale chování řidičů kontrolují a prověřují stížnosti zákazníků.  „Pokud by budoucí legislativa příliš omezila možnosti platforem zasáhnout, mohlo by to zkomplikovat zajištění bezpečnosti,“ varuje.

Evropská unie letos schválila směrnici Platform Work Directive (PWD), která má zlepšit postavení lidí pracujících prostřednictvím digitálních platforem. Jedním z hlavních témat nové evropské směrnice je otázka, zda lidé pracující přes platformy skutečně podnikají sami na sebe, nebo zda v některých případech fakticky fungují jako zaměstnanci. Může tato debata nějak změnit fungování Boltu?

My tu směrnici vítáme. Nemáme problém s tím, aby zákon jasně definoval, kdy jde o zaměstnance a kdy o samostatně výdělečně činnou osobu. V případě naší platformy mají řidiči velmi vysokou míru flexibility. Sami si určují, kdy budou pracovat, jak dlouho budou pracovat a zda vůbec budou v daném období jezdit. Právě tato flexibilita je podle nás jedním z důvodů, proč by neměli být automaticky považováni za zaměstnance.

Jaký dopad bude mít směrnice na řidiče využívající vaši platformu?

Konkrétní podoba české legislativy není známá, návrh je stále v připomínkovém řízení. Náš průzkum mezi 20 tisíci řidiči v EU ukázal, že flexibilita je pro ně klíčová. V České republice to z více než 800 respondentů uvedlo hned 66 procent. Jinými slovy, pevný rozvrh není něco, po čem by volali. Odebral by jim to, kvůli čemu na platformě jsou, a nikomu by reálně nepomohl. Jak to nakonec dopadne, uvidíme nejdříve 1. ledna.

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