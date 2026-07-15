Stále více studentů vysokých škol začíná pochybovat, jestli si zvolili obor, který jim zajistí místo na trhu práce. V rychle se měnícím světě se ptají, jestli bude profese, na kterou se aktuálně připravují, za pár let ještě vůbec existovat. Pozic pro začátečníky navíc firmy v posledních měsících nabízí stále méně a doba hledání první práce se prodlužuje.
Data českých univerzit už ukazují na první obory, které ztrácejí na popularitě, ale také na ta zaměření, která vysokoškoláci berou jako jistotu. Situaci by navíc mohla pomoci řešit i jedna změna, kterou školy zavedou od letošního podzimu.
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