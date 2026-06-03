František Křižík se narodil do rodiny chudého ševce a služebné, přesto dosáhl na poli vědy takových úspěchů, že se mu přezdívalo Český Edison. Ze skromných poměrů vyšel i objevitel penicilinu Alexander Fleming, který vyrůstal na chudé skotské farmě. Objevitel neutronu James Chadwick musel zase odmítnout studium na prestižním gymnáziu, protože rodiče neměli peníze na školní uniformu a cestu vlakem. Příběhy těchto tří osobností ukazují, že nadání a talent nejsou vyhrazeny jen dětem vysokoškoláků se solidním příjmem. Bohužel, právě takový obraz skýtá české školství, které nedokáže identifikovat nadané děti ze znevýhodněného prostředí, ale třeba ani talentované dívky nebo žáky, jejichž chování neodpovídá stereotypní představě „chytrého dítěte“. Vědecká literatura pro takové děti používá pojem ztracení Einsteinové. Podívali jsme se na to, proč talent těchto dětí nedokážeme rozpoznat a jak to napravit. A přinesli jsme i příběhy několika mladých „Einsteinů“, kteří se neztratili a jsou budoucností české vědy.
Přeji pěkné čtení.
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