Jedna z největších investičních akcí Česka se krok za krokem rozjíždí. Příprava na výstavbu dvojice nových bloků v jaderné elektrárně Dukovany postupuje hned na několika frontách. Veřejná debata se zatím soustředí hlavně na cenu projektu, jeho financování, či na otázku, zda české firmy skutečně získají slíbených 60 procent zakázek. V regionech okolo elektrárny se však řeší úplně jiné téma.
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