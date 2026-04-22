Dlouhodobé nájemní smlouvy na kancelářské prostory přestávají dávat smysl. Šéf Scott.Weber Workspace Adam Zvada sází na to, že ve velkých městech poroste význam flexibilních kanceláří. Ty se pružně přizpůsobují tomu, co firmy právě potřebují. Praha bude podle něj následovat Londýn, kde podíl tohoto typu kanceláří nyní dosahuje 12 procent a toto číslo se má do roku 2030 zdvojnásobit. Scott.Weber v segmentu flexibilních kanceláří drží 42 procent pražského trhu. Následuje skupina IWG, pod niž spadají značky Regus a Spaces, s 19 procenty. Třetím hráčem je Worklounge s 12 procenty.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.