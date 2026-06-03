Růst cen bytů se zatím nezastavil – minimálně ne nabídkové ceny v inzerátech. Starší byty podle aktuálních dat portálu Sreality.cz meziročně podražily o 15,6 procenta. Růst není rovnoměrný – nejvíc se inzerenti snaží zvednout ceny v Pardubickém a Ústeckém kraji. Nejdražší nemovitosti pak zůstávají v hlavním městě Praha a v Brně.
Reálná data o prodejích ovšem ukazují, že je nutné brát nabídkové ceny s jistou rezervou – reálné transakční ceny jsou až o 25–30 procent nižší, přičemž čím déle se byt prodává, tím větší slevu jsou prodávající ochotní akceptovat.
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