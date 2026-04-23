1. Kingdom Come získal cenu za příběh
Počítačová hra Kingdom Come: Deliverance 2 českého studia Warhorse získala cenu Britské akademie filmového a televizního umění (BAFTA) v kategorii nejlepší příběh. V konkurenci pěti dalších nominovaných děl porazila i úspěšnou francouzskou hru Clair Obscur: Expedition 33, která v letošním ročníku získala cenu za nejlepší hru roku.
Kingdom Come: Deliverance 2 byla nominována ještě v kategorii nejlepší účinkující v hlavní roli, jímž je britský herec Tom McKay, zde však při udílení cen bodovala Clair Obscur Expedition 33 s herečkou Jennifer Englishovou. Francouzská hra získala také cenu za herní debut roku.
