1. Zbrojaři spojují síly
Společnost Colt CZ Defence Solutions podepsala memorandum s Explosií, která patří státu a vyrábí trhaviny a střeliviny. Firmy budou spolupracovat na dodávkách pro armádu a stát, chtějí také víc sdílet informace a nacházet zdroje problematicky dostupných materiálů.
Ředitel Coltu Petr Vávra řekl, že poptávka po produkci zbrojařů je celosvětově od začátku války na Ukrajině trojnásobná proti předchozím obdobím. Colt dodává do 96 zemí.
Donedávna byla žádanou munice ráže 155 milimetrů, která vyžaduje větší množství prachových náplní a trhavin. Aktuálně se velký byznys točí kolem dronů, které sice obsahují menší množství trhavin, ale zákazníci žádají její vysokou efektivitu.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.