1. Britský majitel pouští Telegraph

Britský majitel pouští Telegraph.
Foto: Shutterstock

Mediální skupina Axel Springer se dohodla na koupi společnosti Telegraph Media Group (TMG) v hodnotě 575 milionů liber (přes 16 miliard korun).

Tato dohoda předčí loňský návrh na převzetí za půl milionu liber od General Trust. Transakce podléhá schválení britskou vládou kvůli ochraně veřejného zájmu a hospodářské soutěže.

TMG vlastní deníky Daily Telegraph a Sunday Telegraph, časopis Telegraph Magazine a webové stránky a aplikace k daným titulům.

Generální ředitel evropského mediálního domu Mathias Döpfner uvedl, že chce „zachovat osobitý charakter a odkaz“ deníku Telegraph. Podpoří investice pro další rozvoj a expanzi. Telegraph by měl být distribuován také v USA.

