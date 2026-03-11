V personálních inzerátech i firemních prezentacích zdomácnělo úsloví, které má působit jako téměř ultimátní benefit: „Jsme jedna velká rodina.“ Pro HR oddělení je to lákavá zkratka slibující bezpečí a sounáležitost. Z pohledu organizační psychologie jde však o koncepci, která nemusí být nejšťastnější.
Skutečná rodina je založena na emocích a téměř nepodmíněném přijetí svých členů. Firma je však ze své podstaty entitou stojící na výkonu a ekonomické efektivitě. Pokud se tyto dva světy prolnou, vzniká prostředí, kde se profesionalita utápí v citech a ze sounáležitosti se stává nástroj manipulace.
