Před dvaceti lety bylo cestování autem po Polsku zkouškou trpělivosti. Dnes je tato země protkána dálniční sítí, která propojuje zemi od Baltu až po Tatry. Jak je to možné? Varšava vsadila na strategickou centralizaci. Miliardy dotací z EU nebyly rozpuštěny v tisících drobných projektů, ale nasměrovány do velkých celků. Výsledek je ohromující: z počátečních asi 700 kilometrů dálnic se dostali na bezmála 5500 kilometrů. Češi přistoupili k evropským dotacím jinak. Naučili se sice peníze „vyčerpat“, ale jejich přidaná hodnota pro celkovou konkurenceschopnost státu zůstává sporná.
Výsledkem českého přístupu jsou zrekonstruované návsi, cyklostezky a pověstné „rozhledny v údolí“, ale nikoliv strategický rozvoj. Poláci pochopili, že dotace nejsou dárek, který bude navěky padat z nebes. I proto nyní s pomocí evropských peněz provádí nejrychlejší energetickou transformaci v regionu. Obě země se brzy stanou „čistými plátci“ do rozpočtu EU. Polsko tento moment pravděpodobně přivítá s dokončenou infrastrukturou a moderním energetickým mixem. Česko riskuje, že sice bude mít opravené návsi, ale bude mu chybět páteř moderní ekonomiky 21. století.
