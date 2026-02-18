Americký prezident John Fitzgerald Kennedy kdysi prohlásil: „Neptej se, co může udělat tvá země pro tebe. Ptej se, co ty můžeš udělat pro svou zemi.“ Současný americký prezident Donald Trump nikdy nebyl člověkem, který by se ptal, co může udělat pro svou zemi. Ve svém druhém funkčním období místo toho testuje hranice toho, co jeho země může udělat pro něj.
Podle některých propočtů během prvního roku od svého návratu do Bílého domu zbohatl o čtyři miliardy dolarů a své jmění tak během této relativně krátké doby zdvojnásobil. Způsob, jakým toho docílil, přitom vzbuzuje řadu otázek. Kritici poukazují zejména na nebezpečnou provázanost prezidentových obchodních a politických zájmů. V aktuálním Ekonomu jsme se podívali na některé z nejkřiklavějších případů, kdy Spojené státy udělaly hodně pro to, aby byla Trumpova rodina zase o něco bohatší.
Přeji pěkné čtení.
