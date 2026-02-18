Mám tolik peněz a v byznysu jsem natolik úspěšný, že nemám zapotřebí zneužívat politiku k osobnímu obohacení. S těmito slovy vstupoval Donald Trump před lety poprvé do Bílého domu. Prezident miliardář je prý tou nejlepší zárukou nestrannosti a odolnosti vůči svodům moci.
Nyní, o několik let později, působí tato argumentace téměř komicky. Zatímco v prvním volebním období se Trump přece jen krotil, za poslední rok rozsah jeho podnikatelského impéria vytvořil situaci, s níž americký politický systém nikdy nepočítal: prezidentovo jméno funguje jako globální obchodní značka a jeho politická role tuto značku přímo zhodnocuje.
