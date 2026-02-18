Jako malý školu neměl rád. Osmiletým gymnáziem sotva prošel a říkal si, že jestli něčím v životě opravdu nechce být, tak je to učitel. Jenže k učení se nakonec přece jen dostal – přes dětský domov, vychovatelství a také osobní doučování k přijímacím zkouškám na střední školy. Třicetiletý Robin Řežábek zaujal širší veřejnosti 24hodinovým streamem, kdy na výhradně herní platformě Twitch dokázal přilákat k vysvětlování úloh z testů z matematiky a češtiny od Cermatu 3500 diváků, což se před ním ještě nikomu nepodařilo.
Češtinu a matematiku vysvětluje krátce na sociálních sítích a obsáhleji v placených kurzech na platformě Herohero. Kanál S Robinem tam má nejvyšší počet odběratelů – aktuálně přes pět a půl tisíce lidí – což mu generuje příjem víc než milion a půl korun měsíčně. Z doučování „v obýváku“ se stal velký byznys, dnes má Řežábek firmu o deseti zaměstnancích.
Pocházíte z rodiny učitelů a psychologů, je to tak?
Ano. Táta byl psychoterapeut a moje mamka je učitelka. Proto se hodně věnuji psychické stránce, protože vím, že tvoří 80 procent úspěchu. Moje sestra Marika je také psychoterapeutka a s doučováním mi pomáhá. Společně se zabýváme tématy, jako jsou prokrastinace, jak zvládat stres, jak vybrat školy na přihlášku, na co se zaměřit tři měsíce před zkouškami a podobně.
Jakou školu jste vystudoval?
Chodil jsem na osmileté Gymnázium J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích. Bylo to velmi náročné, nikdy jsem nebyl dobrý student. Ale moji rodiče byli hodně ambiciózní. U nás se žilo v tom, kolik máš titulů, tolikrát jsi člověkem. Bylo to pro mě velmi náročné, protože já život viděl jinak. Ve škole jsem se naučil hlavně to, jak práci učitele nedělat. I nyní čerpám z vlastních zkušeností, neustále jsme poslouchali, že jsme nejhorší třída na škole. Jednou jsem se zeptal na streamu: kolika z vás řekli, že jste nejhorší třída na škole? A přihlásil se skoro každý druhý. Je neuvěřitelné, že jsou učitelé tak vyhořelí, že tohle říkají.
